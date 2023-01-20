Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nun yıldızları, düzenlenen müsabakalarda başarıdan başarıya koşuyor

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nun yıldızları, düzenlenen müsabakalarda başarıdan başarıya koşuyor

Eskişehir’de Okullar Arası Yıldız Kız Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakalarında; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nu temsil eden Yasemin Güngör ve Gamze Özcan, il 4’cüsü olarak okullarına kupa kazandırdılar. Ayrıca okullar arası ‘Kick Boks Minikler’ müsabakalarında; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nu temsil eden Zeynep Türk, Eskişehir’de birinci olarak Sivas’ta düzenlenecek olan iller arası yarışmada okulunu ve ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Yine Yıldızlar 60 kiloda ‘Muay Thai’ alanında; Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nu temsil eden Ramazan Efe Ar, Eskişehir’de 1.oldu. Sivas’ta düzenlenecek müsabakada Eskişehir’i ve okulunu temsil etmeye hak kazandı. Okullar arası ‘Kick Boks’ müsabakalarında: Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu’nu temsil eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Polat ise; üç alanda 48 kiloda ‘Muay Thai’ Eskişehir birincisi olarak Sivas’ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Polat; 49 kiloda ‘Teakvando’ birincisi olarak Karaman’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Polat; 47 kiloda ‘Kıck-Boks’ Eskişehir birincisi olarak Giresun’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Okul Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu, Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu ve Eskişehir ilini sportif alanda temsil edecek olan öğrencilere, antrenörlerine Türkiye finallerinde başarılar dilerim ve tebrik ederim. Her zaman öğrencilerimizin yanında durdum ve onlara maddi, manevi alanda desteklerimi esirgemedim. Müsabakalarda kupa ve madalyalarla dönecekleri hususunda eminim ve güvenim tamdır’’ dedi.