Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde (ESTÜ) görev yapan öğretim üyeleri 2023 yılında güncellenen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde ’kariyer boyu etki’ ve ’yıllık etki’ kategorilerinde yer almayı başardı.

Stanford Üniversitesi’nden bazı bilim insanlarının nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi ölçütler kullanarak her yıl oluşturduğu, farklı disiplinlerde dünyadaki 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren dünyanın en etkili bilim insanları listesi 2023 güncellemesi Elsevier dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda yapılan, aşağıda detayları görülebilecek sıralama, ’kariyer boyu etki’ ve “yıllık etki” olarak iki kategoride listelendi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden ’kariyer boyu etki’ kategorisinde 15 öğretim üyesi, ’yıllık etki’ kategorisinde ise 11 öğretim üyesi bu listelerde yer aldı. ESTÜ öğretim elemanı sayısına oranla Türkiye’de en üst sıralarda yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden ’kariyer boyu etki’ kategorisinde yer alan öğretim üyeleri şöyle;

Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün (Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Yasemin Çağlar (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Cem Sevik (Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Saliha Ilıcan (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Ersan Pütün (Mühendislik Fakültesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Emin Açıkkalp (Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Müjdat Çağlar (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Ali Özcan (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü)

Prof. Dr. Özlem Onay (Porsuk MYO - Elektrik ve Enerji Bölümü), Prof. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu (Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü - Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı), Prof. Dr. Cemail Aksel (Mühendislik Fakültesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Asiye Safa Özcan (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü), Prof. Dr. Hüseyin Akçay (Mühendislik Fakültesi-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Hasan Ferdi Gerçel (Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Altuğ İftar (Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü).

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden ’yıllık etki’ kategorisinde yer alan öğretim üyelerinin isimleri ise şunlar:

Prof. Dr. Cem Sevik (Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Ayşe Eren Pütün (Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Emin Açıkkalp (Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Ersan Pütün (Mühendislik Fakültesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Yasemin Çağlar (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu (Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü - Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı), Prof. Dr. Cem Yüce (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Özlem Onay (Porsuk MYO - Elektrik ve Enerji Bölümü), Prof. Dr. Müjdat Çağlar (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Saliha Ilıcan (Fen Fakültesi - Fizik Bölümü), Prof. Dr. Ali Özcan (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü).

ESTÜ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Listelere giren ve isimleri belirtilen tüm öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.