Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2023 yılında uygulanması planlanan ve kent tarımına yön verecek projelerin geliştirilip uygulanması konusunda bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2023 yılında uygulanması planlanan ve kent tarımına yön verecek projelerin geliştirilip uygulanması konusunda bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, projelerden sorumlu koordinatör İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, Şube ve ilçe müdürleri ile görevli teknik personel katılım sağladı. Konuyla ilgili açıklamada, "Toplantıda sürdürülebilir tarımsal faaliyet açısından çiftçilerimizi destekleyecek ve onları doğru yönlendirecek, ilimiz tarımına yön verecek ve Bakanlığımız tarımsal politikasının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak projelerin geliştirilip uygulanmasının önem arz ettiği vurgulandı. Şube Müdürlükleri öncülüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber ilçelerimizin tarımsal potansiyeline uygun projeler geliştirilmesinin ve bu projelerin, hayata geçirilmesinin daha yararlı olacağı dile getirildi. Yapılan istişareler neticesinde ilçe bazında üründe ihtisaslaşma göz önünde bulundurularak; pazar problemi çözülmüş, çiftçi nezdinde kabul görmüş, ilimiz tarımına ivme kazandıracağı düşünülen hayvansal ve bitkisel üretime yönelik ürün üretimine katkı sağlayacak projelerin yazılarak; bu projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Ulusal ve Kalkınma Ajansları gibi kanallar aracılığıyla temin edilecek bütçe ile hayata geçirilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur" denildi.