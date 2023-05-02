Okullaşma oranının yüzde 99 olduğu Eskişehir’e iki yeni okul daha kazandırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sümer ve Gündüzler mahallesinde yapımı devam eden okul inşaatlarını gezerek incelemelerde bulundu. İnşaat ve Emlak Hizmetleri Biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Aygen kendisine eşlik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Sümer mahallesinde yapılan 24 derslikli okulumuz ile Ahmet Sezer Ortaokulunu ikili eğitimden tam gün eğitime kavuşturacağız. 15 derslikli Gündüzler mahallesinde yapılan okulumuz ile de o bölgedeki ikili eğitim sorunumuzu ortadan kaldırmış olacağız. Açılan yeni okullarımızla sınıf mevcutları ideal sayılarda olacak. Öğrencilerimizin teknolojik alt yapıya uygun, modern okul ve sınıflarda eğitim görmeleri için tüm imkânları seferber ediyoruz. Eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasının en yüksek seviyeye taşınması için tüm gayretimizle çalışıyoruz“ dedi.