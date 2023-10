2009 yılında Eskişehir’de kurulan ‘Sui Generis’ Tiyatro; 14. yılına girerken oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

‘Sui Generis’Tiyatro Grubu; yönetmenliğini Ahmet Kutan Gökkaya’nın üstlendiği ‘Kargalar’ oyunu ile 15. Uluslararası Ethos Tiyatro Festivali’ne davet edildi. Festivalin kapanış gecesine damga vuran ‘Kargalar’ oyunu, Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde sergilendi.

Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin oyunu ‘Kargalar’ güç dengeleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alıyor. Hüseyin Akçar, Tuna Can Ünver, Büşra Karadan, Merve Öztuna, Yusuf Alperen Karakuş ve Mert Efe Dursun tarafından oynanan ‘Kargalar’ oyunu, Festival seyircisi tarafından coşkuyla ve sevgi ile karşılandı.

Oyunlarına gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını belirten grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Gönüllülük esasına dayanan ‘’Sui Generis’ Tiyatro, Eskişehir’in sevilen tiyatrosudur. Tiyatromuz, herkes tarafından sahiplenildi ve takdir edildi’’ dedi.