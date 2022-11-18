Eskişehir Sui Generis Tiyatro’nun 2022-2023 yeni sezon tiyatro oyunu ‘Kargalar’ seyirciyle buluştu.

Eskişehir Sui Generis Tiyatro’nun 2022-2023 yeni sezon tiyatro oyunu ‘Kargalar’ seyirciyle buluştu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Salon 2016 sahnesinde; seyirciyle buluşan ‘Kargalar’ tiyatro oyunu, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Tiyatro oyununun yönetmenliğini, tiyatro sanatçısı Kutan Gökkaya üstlendi. Tiyatro oyunun da ses tasarımı: Eren Coşan, hareket düzeni ise: Gamze Karaboga ve Süpervisörlüğünü: Şehir Tiyatroları Sanatçısı Mete Ayhan tarafından gerçekleştirildi.

Grup koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Tiyatromuzun konusu: ‘Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin tiyatro oyunu “Kargalar’, güç dengeleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alıyor’’ dedi.

Akçar, ‘’Tiyatro oyunlarımıza gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururluyuz. Gönüllülük esasına dayanan Sui Generis Tiyatro, Eskişehir’in sevilen ve takdir edilen tiyatrosudur.Tiyatromuz, herkes tarafından sahiplenilmekte ve ilgi ile izlenebilmektedir’’ dedi.