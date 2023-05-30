Eskişehir ‘Sui Generis’ Tiyatro, Özbekistan’dan Eskişehir’e ilgi ile döndü. Özbekistan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Avrasya Tiyatro Festivali’ne özel davet edilen ‘Sui Generis’ Tiyatro; gerçekleştirdiği tiyatro oyunuyla, Özbekistan seyircisinden tam not aldı.

Yaklaşık 5 gün süren ve Azerbaycan, Türkmenistan, Belarus, Kazakistan gibi ülkelerin katılım sağladığı ‘Avrasya Tiyatro Festival’inde; Türkiye’yi ‘Sui Generis’ Tiyatro, ‘Dönemeç’ adlı tiyatro oyunuyla temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; ‘Avrasya Tiyatro Festivali’ne özel davetli olarak katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt; Avrasya Tiyatro Festival’inde, ‘Sui Generis’ Tiyatro’yu, gösterdiği başarılı performansından dolayı kutladı ve tebrik etti.

Özbekistan Uluslararası Tiyatrolar Birliği Başkanı Aybek Veysaloglu ve Özbekistan Tiyatrolar Birliği Başkanı Bahrom Usmanov; ‘Avrasya Tiyatro Festivali’ne gösterilen başarıdan dolayı, ekibe ödüllerini sahnede takdim etti. Grup koordinatörü ve oyuncu Eskişehirli Av. Hüseyin Akçar, ‘’Bu festival; iki ülke arasında kardeşlik bağlarını da güçlendirdi. Ülkemizi; gururla temsil etmenin verdiği heyecanla, bütün festival ekibine teşekkür ederim’’ dedi.

Akçar; Program sonunda, Birlik başkanlarına ve bakanlık temsilcilerine, Eskişehir hediyelerini düzenlenen törenle takdim etti.