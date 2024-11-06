Eskişehir Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Kazanma Vakfı gönüllüleri, vakıf binasında ‘Kendi ışığını keşfet’ adlı interaktif etkinlik düzenlediler.

Vakıf Başkanı Berrin Tekir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Özel bireylerin anneleri ve Aile Danışma Merkezi’nden Gerçek Bilyaz İzgü’ nün katılımıyla hazırlanan ‘Kendi ışığını keşfet’ adlı interaktif etkinliği vakıf ofisinde düzenledik. Bu çalışmalarla, vakıf gönüllüleri kendilerine ait duyguları ve nasıl hissettiklerini rahat bir ortamda, rahat bir şekilde ifade etmelerine imkân sağladık. Bu çalışmalarla; ailelere bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşılan zorluklara yönelik pratik çözümler sunuyoruz. Aynı zamanda vakıf gönüllüleri aileleri deneyimlerini paylaşıyorlar’’ dedi.