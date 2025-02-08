Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyaca ünlü Türk büyüğü Mimar Sinan’ın hayatını konu edinen “Ben Mimar Sinan” adlı yeni oyununun provalarına başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sahnelediği oyunlarla, farklı yaş gruplarına hitap etmeye özen gösteren Şehir Tiyatroları, yeni projesinde gençlerle buluşmayı hedefliyor. Ülkemizin en değerli tarihçi ve yazarlarından Turgut Özakman’ın “Ben Mimar Sinan” adlı oyunu Eskişehirli gençlerin ilgisini çekecek bir anlatım gücüne sahip

Usta yönetmen Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği oyun, dünya çapında bilinen büyük mimarımız Koca Sinan’ın yaşam hikâyesini ve yarattığı sayısız eserin oluşum sürecini yakından tanımamıza olanak sağlayacak. Şehir Tiyatroları sanatçısı Emre Demirci’nin rol aldığı “Ben Mimar Sinan”, farklı sahneleme tekniği ve ilham verici konusu ile Eskişehirli ortaokul ve lise öğrencileri başta olmak üzere tüm gençlerin beğenisini toplayacak.

Şehir Tiyatroları, Eskişehir’in 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan izleyicilerine öncelik vererek sahneleyeceği oyununun ilk gösterimini, Mart ayında Sultandere Sahnesi’nde gerçekleştirecek. “Ben Mimar Sinan” sezon boyunca Sultandere Sahnesi’nin yanı sıra Şehir Tiyatroları’nın farklı sahnelerinde de gençlerle ve tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.