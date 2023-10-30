Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hastanenin kuruluşunun 5’inci yıl dönümünü aynı anda kutladı.

Kentin en büyük hastanesi olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, kutlama programı düzenlendi. Hastanenin kuruluşunun 5’inci yıldönümü ve Cumhuriyet’in 100’üncü yaşının kutlandığı program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy konuşmalarını gerçekleştirdi. Müzik dinletisi ile devam eden programda, plaket ve hediye takdimleri gerçekleştirildi. Program, pasta kesiminin ardından yapılan kokteyl ile sona erdi.

Kutlama programına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı İsmail Güneykaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan katılım gösterdi.