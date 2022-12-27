Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve ödül töreninde Eskişehir Şehir Hastanesi ‘kurum-kuruluş’ kategorisinde Sıfır Atık En İyi Uygulama ödülüne layık görüldü.

Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve ödül töreninde Eskişehir Şehir Hastanesi ‘kurum-kuruluş’ kategorisinde Sıfır Atık En İyi Uygulama ödülüne layık görüldü.

Sıfır Atık Projesi, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda 2017 yılında başlatılmıştı. Meydana gelen atık miktarının azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını amaçlayan projenin, gerçekleştirilen toplantılarla tüm ülkede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Eskişehir’de 2018 yılı itibariyle etkin bir şekilde uygulanmaya başlayan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Eskişehir Şehir Hastanesi, Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ödül töreninde kurum-kuruluş kategorisinde Sıfır Atık En İyi Uygulama ödülüne layık görüldü.

“Şu an anne sütünde bile mikro plastiklere rastlayabiliyoruz”

Sıfır Atık Projesi’nin uluslar bir projeden dünya projesine dönüştüğünü söyleyen ve atık probleminin ciddiyetine dikkat çeken Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi bugün itibariyle Sıfır Atık Projesi çerçevesinde farklı kurum ve kuruluşlara verilen En İyi Uygulama Ödülü’ne sahip bir hastanedir. Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan tarafından başlatıldı. 2017 yılında ulusal bir proje olarak faaliyete geçti ama artık Birleşmiş Milletler tarafından 2023 yılından itibaren 30 Mart tarihinde Dünya Sıfır Atık Günü olarak kutlanacak. Ulusal bir proje artık bir dünya projesine, dünya çevre duyarlılığı projesine dönüşmüş durumda. Biliyorsunuz dünyada oluşan atıkların yaklaşık yüzde 20’si dönüştürülebilmekte. Geri kalanı ise ya depolanmakta ya da kimyasal veya plastik olarak dünyanın çeşitli yerlerine dağılıyor. Artık biliyoruz ki bu atık konusu çok önemli. Şu an anne sütünde bile mikro plastiklere rastlayabiliyoruz. Atık, çok ciddi bir sorun haline gelmiş gözüküyor. 2053 yılında dünya ülkeleri içinde ülkemizin, ürettiği tüm atıkları dönüştürmeyi hedeflediğini biliyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi de bu proje çerçevesinde 2019 yılında Sıfır Atık Projesi’ne katılarak, bununla ilgili düzenlemelerini ve organizasyonlarını yaptı. 2019 yılında sıfır atık genelgesi yayınlandı. Yayınlanan genelgeyi takiben hastanemiz 2020 yılında sıfır atık belgesi aldı. Çeşitli organizasyonlar, eğitimler, ekipmanların tedarik edilmesiyle birlikte atık miktarını azaltmayı, uygun şekilde ayrıştırmayı ve ayrıştırdığı atıkları da uygun bir şekilde depolayarak, atığında dönüştürülmesi sürecinde aktif olarak yer almıştır. Bu süreci başarıyla sürdüren hastanemiz, yaklaşık 3 gün önce İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen 3. Atık Zirvesi’nde Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi Emine Erdoğan tarafından farklı 12 kategoride verilen ödüllerden kurum ve kuruluşlar kategorisinde ‘En İyi Uygulama’ ödülüne layık görülmüştür. Eskişehir Şehir Hastanesi kamu hastaneleri içinde bu ödülü hak etmiş tek hastanedir. Bundan sonraki süreçte hastanemiz ülkemizin hedef koyduğu 2053 yılında tüm atıkları dönüştürerek ülke hedefine yönelik plan ve projelerine durmaksızın devam edecektir” dedi.