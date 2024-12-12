Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmalarıyla “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” sertifikası almaya hak kazandı. Bu kapsamda ilk olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne verilen sertifikayı, sonrasında da Şehir Hastanesi almış oldu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi’nin destekleriyle Şehir Hastanesi’nde sağlıklı yaşamı teşvik eden uygulamalar hayata geçirildi. Çalışanların sağlığını iyileştirmeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeyi ve fiziksel aktiviteyi artırmayı hedefleyen bu uygulamaların; hem daha sağlıklı bir iş ortamı sağladığı hem de yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı. Eskişehir Şehir Hastanesi, sağlıklı yaşamı teşvik eden bu çalışmalarıyla birlikte “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” sertifikası almaya hak kazandı.

Törende konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi’nin bu önemli başarıyı elde etmesi, sağlıklı yaşam uygulamalarının kurum kültürü haline gelmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. Eskişehir’deki diğer sağlık kurumlarımızla birlikte bu uygulamaları yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Sertifika, İl Sağlık Müdürü Bildirici tarafından hastane adına Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Uncu’ya takdim edildi. Düzenlenen törene hastane yönetimi, başkanlar ve başkan yardımcıları katıldı.