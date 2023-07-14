Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bulunan ve tedavi gören vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz şekilde karşılayabildiği ‘Sosyal Market’ hakkında konuşan Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, “Ürünler sosyal markette hazırlandıktan sonra taşıma personeli aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılıyor” dedi.

28 Şubat 2019 tarihinden bu yana Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmet veren ‘Sosyal Market’, yüzlerce hastanın ihtiyacının karşılanmasında etken oldu. Hayırseverler tarafından yapılan bağışlar sonucu temin edilen malzemelerin, hastanın talebi ile ücretsiz olarak kendisine verildiği ‘Sosyal Market’, bu güne kadar bin 815 kişiye hizmet verdi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelen 295 depremzedenin de ihtiyaçlarını karşıladığı sosyal market hakkında bilgi veren Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, “Bizim sosyal hizmet birimi olarak bu projedeki asıl amacımız tüketen değil, paylaşan bir toplum olmamız gerektiğini hatırlatmaktır” dedi.

“Hastalarımız, hastanede bulundukları sürece ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebiliyor”

Sosyal markette bulunan tüm ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz şekilde verildiğini belirten Sosyal Hizmet Biriminde Görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Sevda Aydeniz, “Eskişehir Şehir Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanları olarak hastanemizde ihtiyaç sahibi, yoksul ya da kimsesiz hastalarımıza, hastanede bulundukları süre içerisindeki ihtiyaçlarını ücretsiz temin edebilmeleri için başlattığımız bu proje 28 Şubat 2019 tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Bu projemizin amacı, kimsesiz, yaşlı, yoksul, engelli, trafik kazası nedeniyle ambulansla getirilen hastalarımızın ya da doğuma hazırlıksız gelen gebelerimizin acil ihtiyaçları olduğunda hizmet vermektir. Marketimizde pijama, terlik, iç çamaşırı, çorap, bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, şampuan, sabun, kıyafet, ayakkabı, mont ya da su gibi ürünler bulunmaktadır. Bu ürünleri gönüllü kişi ya da kurumlar bağışlamaktadır. İmza karşılığında bağış formlarını bize gönderiliyor ve biz de bu bağış formlarını sosyal hizmet biriminde dosyalıyoruz” dedi.

“295’i depremzede olmak üzere bin 815 hastaya hizmet verildi”

Açıldığı günden bu yana yüzlerce hastanın ihtiyacının karşılandığı sosyal marketin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenen depremzedeler için de büyük bir imkan oluşturduğunu belirten Aydeniz, şu ifadeleri kullandı:

“İhtiyaç sahibi olan hastalar, poliklinik ya da servislerdeki doktor ve hemşireler tarafından konsültasyonla sisteme girilmektedir. Buraya hastanın ihtiyacı olduğu ürünler yazılmaktadır. Örneğin, XL beden pijama takımı ya da 42 numara terlik gibi. Bu ürünler sosyal markette hazırlandıktan sonra taşıma personeli aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmak üzere gönderilmektedir. 28 Şubat 2019 tarihinden bu yana bin 815 hastamıza aynı yardımlar sağlanmıştır. Bunların 295’i depremzedelere aittir. 6 Şubat 2023 depreminden sonra hastanemize getirilen depremzedelerin hem sosyal markette bulunan ihtiyaçları karşılanmıştır, hem de koltuk değneği, çelik korse gibi medikal ürünleri de acil ihtiyaç duydukları için gönüllü bağışçılarımız tarafından temin edilerek sosyal market aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmıştır. Uzun süre yatan depremzedelerimizin sosyal markette bulunan her ihtiyaçları karşılanmıştır. Bizim sosyal hizmet birimi olarak bu projedeki asıl amacımız tüketen değil, paylaşan bir toplum olmamız gerektiğini hatırlatmaktır.”