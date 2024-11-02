Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 21 Ekim 2024 tarihi itibariyle Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Ebe Polikliniği’nin hizmet vermeye başladığını belirtti.

Dr. Bildirici, Ebe Polikliniği’nde doğum öncesi ve doğum sonrası izlemler kapsamında tansiyon, boy ve kilo ölçümü yapıldığını ve ayrıca anne ve anne adaylarına ebeler tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini ifade etti. Bununla birlikte, gebe okulu hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığını da sözlerine ekledi. Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Ebe Polikliniği ile ebe ve anne/anne adayları arasındaki iletişimin arttırılmasının, güven duygusunun pekiştirilmesinin ve böylece doğum konusundaki endişe ve korkunun hafifletilmesinin amaçlandığını vurguladı. Bildirici, normal doğumların teşvik edilmesi, gebelerin doğum sırasında kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri, gebelik-doğum-doğum sonu süreçlerde ebelik bakımında sürekliliğin sağlanması, gebelerin/lohusaların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleştirilmiş bakım ve danışmanlık hizmeti sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Doç. Dr. Yaşar Bildirici, gebelikte ve doğum sonu dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığın değerlendirilerek bu dönemlerde görülebilecek depresyon, annelik hüznü gibi psikolojik sorunların önüne geçilmesinin amaçlandığını da ekleyerek, “Doğal olan normal doğumdur. Normal doğum hem sizin hem de bebeğiniz için birçok fayda sağlamaktadır” diye konuştu.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, normal doğum sayesinde hastanede kalış süresinin kısaldığını, fiziksel ve psikolojik olarak daha çabuk iyileşildiğini, bebeğin emzirmeye daha erken başlanabildiğini ve gelecekteki gebelik komplikasyonları gelişme ihtimalinin azaldığını belirtti. Bebeğin ise solunum yolu hastalıklarına yakalanma riskinin azaldığını, bağışıklık sisteminin güçlendiğini ve kan şekeri ile vücut ısısının düzenlenmesinin sağlandığını ifade etti.

Son olarak, Bildirici, “Bebeğiniz ve siz bizim için değerlisiniz. Annelik yolculuğunuzun her aşamasında sizinleyiz” dedi.