Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Dünya Prematüre günü sebebiyle annelerin katılımı ile etkinlik düzenlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Dünya Prematüre günü sebebiyle yenidoğan yoğun bakım 1-2-3-4. basamaklarında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, yönetiminin ve annelerin katılımıyla Dünya Prematüre günü etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleşen etkinlikte personeller ve annelerle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü, annelere bebeklerinin güvenli, hijyenik ve uzman hekim ve personelleriyle hizmet verdiklerini, bebeklerin emin ellerde gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini dile getirdi. Etkinlik pasta kesiminin sonrasında fotoğraf çekimi ile sona erdi.