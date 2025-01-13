Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne akreditasyon belgesi verildi.

TÜSKA tarafından belirlenen standartları karşılayan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin tüm bloklarıyla akredite bir şehir hastanesi olma unvanını kazandığı açıklandı. Bu çerçevede, Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda bir tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende, TÜSKA Başkanı Şenel tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Ayyıldız’a akreditasyon belgesi takdim edildi.

"Bu belgenin ilimize kazandırılmış olmasından ben de büyük bir memnuniyet duydum"

Törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, son yıllarda Türkiye’de sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini söyleyerek, "Hizmete açıldığı günden itibaren verdiği hizmetlerle diğer hastanelerimize göre farklılıklar gösteren bir boyuta kendisini taşıdı. Bugün de daha farklı bir konuda yeni bir süreci başlatmış olmasının bu anına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Mutlaka birçok kriteri yakalamak adına hastane yönetimi ve çalışanları özveriyle faaliyetlerine devam ettiler. Bu süreci yöneten herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmette kaliteli bir sunumun gerçekleşeceğinin bir belgesi. Vatandaşa ve sağlık çalışanlarına belirli bir standardı ortaya koyan bir belge. Bu belgenin ilimize kazandırılmış olmasından ben de büyük bir memnuniyet duydum. Amacımız, vatandaşa sunduğumuz sağlık hizmetlerimizi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek" dedi.

"Tüm hizmetlerinin aynı anda sunulduğu bir hastaneyi ilk defa akredite ediyoruz"

TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ise, Eskişehir Şehir Hastanesi’nin TÜSKA tarafından akredite edilen 17’nci hastanesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu hastanemizin önemli bir özelliği var. Tüm hizmetlerinin aynı anda sunulduğu bir hastaneyi ilk defa akredite ediyoruz. Bu sizin başarınız, sizleri tebrik ediyorum. Bu hastanelerimizin sadece 17 tanesi şu ana kadar akredite oldu. Bu oranı görerek aslında ne kadar büyük bir başarıya imza attığınızı hem il hem yöneticiler hem de çalışanlar olarak ortaya koymuş oluyoruz. Hastanemizin bin 150 yatak sayısı ve 3 bin 755 çalışan hizmet verdiğini görüyoruz. Hakikaten birkaç hastanenin birleşiminden bir rakamı ifade ediyor. O açından bu başarıyı özellikle takdir ediyoruz."

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici’nin de katılım gösterdiği tören, TÜSKA Başkanı Şenel ve Vali Aksoy’un birbirlerine hediye takdim etmesi sonrası günün anısına pasta kesilmesi ile sona erdi.