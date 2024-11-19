Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteği ile Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Eskişehir’de gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürüttüğü ücretsiz teknik eğitimlere katılan ve başarılı olan 22 kişiye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Sertifika töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO’nun gençlerin eğitimine verdiği önemi vurgulayarak, "Bugün burada, ülkemizin sanayi altyapısına önemli katkılar sunacak yeni uzmanlarımızı mezun ediyoruz. Eskişehir, her geçen gün sanayi kapasitesini artıran bir şehir olma yolunda ilerliyor. Bizler de ESO olarak, sanayinin gelişmesi için kritik rol oynayan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu eğitim programları yalnızca gençlerimize meslek edinme fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanayimizin ihtiyaç duyduğu uzman iş gücünü yetiştirerek bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyor. Bugün sertifikalarını alan gençlerimiz sadece kendi hayatlarını değil, Eskişehir ve ülke ekonomisini şekillendirecek güçlü bireyler olacaklar. Bu tür projelerle gençlerin istihdamını artırmayı, sanayimize daha fazla nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyoruz. Buradaki başarı, Eskişehir’in sanayi potansiyelini arttırarak Türkiye’nin üretim gücüne güç katacaktır” dedi.

"Mesleki eğitime olan desteğimiz sürecek"

Törende konuşan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ise,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten BEBKA olarak nitelikli istihdama oldukça önem veriyoruz. Genç ve kadın istihdamı temalarımız çerçevesinde oluşturduğumuz programlarla sanayinin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılanması, iş gücü potansiyelini ortaya çıkartarak kalifiye personel yetiştirilmesi ve nitelikli çalışan sayısının arttırılması için bölgemizde mesleki eğitim programları düzenledik. Mali destek programlarında ise istihdama önem verdik. Bunun sonucunda bugün bölgemizde 57’si kadın olmak üzere toplam bin 125 kişinin istihdama kazandırılmasına vesile olduğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. İstihdama kazandırılanların ise 22’si kadın olmak üzere toplam 710’u Eskişehir ilimizdedir. Bugün burada 20 gün süren, 120 saat teorik ve pratik eğitimlerden oluşan dijital dönüşüm konularını da kapsayan, mekanik ve elektronik sistemlerde bakım ve onarım temelli eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Bu eğitimler sonrası bölgemizin kalkınmasında oldukça önemli olan sanayi sektörünün gelişmesine ilimizin birer ferdi olarak değerli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Sertifika töreninde ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreter V. Sabri Bayram, Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ve eğitime katılan gençler yer aldı.