Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan rakamları değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, merkezi Eskişehir’de olan firmaların haziran ayında 100,7 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Eskişehir ihracatının ilk 7 ayda önemli bir artış kaydettiğini belirten Kesikbaş, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11,9 artışla 793,7 milyon dolara ulaştı. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” açıklamasında bulundu.

Stratejik sektörler kilogram ihracat değerimizi artırır

Eskişehir sanayisinin yüzyılı aşkın süredir çok önemli bir gelişim sergilediğini belirten Kesikbaş, “Şehrimiz, sanayi tarihi boyunca havacılık, raylı sistemler ve gıda imalatı gibi sektörlerde önemli kabiliyetler kazanmıştır. Ülkemizin ve Eskişehir’in kalkınmasında stratejik öneme sahip olan bu sektörlere şehrin tüm aktörlerinin sahip çıkması gerekmektedir. Başta URAYSİM olmak üzere bu sektörler dahilinde şehrimiz için planlanan mükemmeliyet merkezleri desteklenmelidir. Keza URAYSİM gibi projeler ihracatımız içindeki ileri teknoloji seviyesini, dolayısıyla ihracatımızın kilogram değerini çok yukarıya taşıyacaktır. Eskişehir, sektörel uzmanlaşma ve uluslararasılaşma ile büyüyecek ve büyük bir marka haline gelecektir” dedi.

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı artıyor

TİM tarafından açıklanan rakamlara göre, 2023’ün ilk 7 ayında ülke ihracatımız 143,4 milyar dolara yükselirken, 2022 yılında yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41’e yükseldi. Ocak-temmuz dönemde ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217,5 milyar dolara ulaştı. ESO Başkanı Kesikbaş, “Eskişehir özelinde sektörlere baktığımızda 100 milyon dolarla Makine ve Aksamları sektörünün birinci, 99,9 milyon dolarla Kimyevi Maddeler sektörünün ikinci, 64,9 milyon dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün üçüncü sırada yer aldığını görmekteyiz. Ürün bazında ise Eskişehir’de özellikle uçak motoru ve parçaları, beyaz eşya, otomotiv ve makine imalatının hem ciro hem de ihracat açısından çok önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkün. Merkezi Eskişehir’de olmayan ancak şehrimizde üreten firmaları da dikkate aldığımızda ilk 7 ayda toplam ihracatımızın 2,5 milyar doları aştığını ve bunun yaklaşık yüzde 30’unun orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu görmek son derece umut verici” yorumunda bulundu.