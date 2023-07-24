Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Akademi Ücretsiz Yaz Okulu ve Staj Programına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Gerçekleştirdiği projeler ve verdiği hizmetlerle Eskişehir sanayisini ileriye taşıma misyonunu üstlenen Eskişehir Sanayi Odası, sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında şimdi de çocuklara, annelere ve gençlere eğitim imkânı sunuyor. Bu konuda çocuklara, annelere ve üniversiteli gençlere çağıra bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’in yeteneklerini keşfederek teknolojiyi sadece tüketen bir şehirden üreten bir şehre kapı aralamak hedeflerimiz arasında. Gelin eğitimlere mutlaka sizlerde katılın, kendiniz ve çocuklarınız için geleceğe adım atın” dedi.

“Eskişehir’in yeteneklerini keşfediyoruz”

Eskişehir iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek adına her sene yüzlerce genci meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla meslek sahibi yapan ESO Akademi’nin ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençler için de yeni eğitim programları tasarladığını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Yaz döneminde düzenlediğimiz eğitimlerle çocuklara, annelerine ve üniversiteli öğrencilere ufuk açan eğitimler tasarladık” dedi.

“Üretmenin motivasyonu çok önemli”

ESO Akdemi’de, sömestr tatilinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla eğitimler düzenlendiğini üstünde duran Kesikbaş, “10-14 yaş arası çocuklarımız için Robotik Kodlama Atölyesi, anneleri için Mikro Ev Ekonomisi, Doğal Hijyen ve Koku Ürünleri Eğitimleri ile üniversiteli gençlerimize Endüstri 101 Staj Programı eğitimleri oluşturduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin, annelerimizin bir şeyler üretmenin motivasyonunu yaşamalarını istiyoruz.” dedi.

“Sivrihisar, Çifteler ve diğer ilçeler”

ESO Akademi Ücretsiz Yaz Okulu ve Endüstri 101 Staj Programı’na 2 hafta önce başlamasına rağmen yoğun bir katılım ve talep geldiğini ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Şimdilik 150 çocuğumuz, 90 anne ve 76 üniversite öğrencimiz eğitimlerden yararlandı. Hedefimiz bu sayıları 1000’e tamamlamak. ESO Akademi’de düzenlediğimiz eğitimlere kayıtlar devam etmekle birlikte ilçelerimizde de eğitimlere ciddi bir talep geliyor. Şimdilik Sivrihisar ve Çiftelerde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. İlçelerimizdeki Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ve belediyelerimizle anne ve çocuklarımıza ulaşıyoruz. Her hafta farklı bir ilçemizde bu eğitimleri yapacağız. Bu vesile ile kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

“Geç kalma lüksümüz yok”

21. yüzyıl becerilerini toplumun her katmanına kazandırmanın çok önemli olduğu üzerinde duran ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, dijital teknolojilere dayalı yeni bir düzenin geleceği şekillendirdiğini ifade etti. Kesikbaş, “Maalesef sanayi devrimini biraz ıskaladık. Yetişmek için çok koşmamız gerekti. Zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadık. Ancak şimdi böyle bir lüksümüz yok. Yeni bir çağ ve yeni bir dijital düzen şekilleniyor. Hızla hareket etmemiz gerek” değerlendirmesinde bulundu.

“Gençlerimizin sanayiyi en iyi şekilde kavraması gerek”

Çocukları, gençleri kısaca ülkemizi bu yeniçağa ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorunluluğu üstünde duran Kesikbaş, “Çocuklarımıza, dijital teknolojilerin dili olan kodlamayı öğretecek eğitim altyapısını ülke genelinde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Gençlerimizin sanayiyi en iyi şekilde kavraması gerek. Çünkü çıkışımız üretimden ve yüksek teknolojiden geçiyor. Önemli olan çocuklarımızı, öğrencilerimizi, annelerimizi yapabileceklerine inandırmak ve fırsat oluşturmaktır" dedi.