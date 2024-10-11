Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından ESO üyelerine yönelik Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programı gerçekleştirildi.

ESO ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren eğitim programında katılımcılara, Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakat sürecinin ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda üretici ve özellikle ihracatçı firmalara getireceği önemli değişiklikler aktarıldı.

"Sektörlerden bu fırsata olan ilginin beklentinin altında kaldığı gözlemliyoruz"

Yeşil Yakalı Akademisi eğitim programının açılışında konuşan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi koordinatörü Ömer Benli, yeşil dönüşüm ve temiz üretim konularında Türkiye’de önemli bir destek mekanizmalarının bulunduğunu ancak bunun yeterince iyi değerlendirilmediğini kaydetti. TÜBİTAK’ın yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla üst limiti 210 bin TL’ye kadar çıkan ve yüzde 90’ı hibe olarak sunulan projelere destek sağladığını kaydeden Benli, “Üstelik sanayiciler, 3 ayrı proje ile bu hibeden yararlanma imkanına sahip. Bununla birlikte, sektörlerden bu fırsata olan ilginin beklentinin altında kaldığı gözlemliyoruz. Özellikle Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm projelerine de ciddi kaynaklar ayırdığı bilinirken, sanayicilerin bu projelere yönelik başvuruları da sınırlı. ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi olarak, bu sürecin hızlandırılması için bizde önemli bir rol üstleniyoruz. TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlerinden biri olarak, sanayicilere kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, sürdürülebilirlik raporlaması gibi geniş kapsamlı hizmetler sunuyoruz” dedi.

Yapılan açılış konuşmaları sonrası ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birim Danışmanı, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Cengiz Türe ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz konu hakkında tüm detayları katılımcılarla paylaştı.