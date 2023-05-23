Bine yakın işletmenin üye olduğu Eskişehir Sanayi Odası ve dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektörü derneği İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Eskişehirli işletmelerin dijital pazarlamanın sunduğu imkanlardan faydalanarak rekabette öne çıkmaları ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde imzalanan protokol çerçevesinde IAB, Eskişehirli işletmelere 2-10 Haziran tarihleri arasında 24 saat sürecek bir Dijital Pazarlama İletişimi Eğitimi verecek. Sektörün profesyonelleri ve akademisyenler tarafından Eskişehir’de fiziksel olarak gerçekleşecek eğitimler sonunda katılımcılara IAB Avrupa onaylı katılım belgesi verilecek.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda ESO Başkanı Kesikbaş, ticaretin artık hibrit olduğunu ve dijitalin itici gücünden bahsederek, “Hepimiz şirketlerimiz içerisinde satış pazarlama alanında aksiyonlar gösteriyoruz ama özellikle içerik oluşturmak ve kitlelere yansıtma hakkında birbirini takip eden, aynı iletişim dili kullanıyoruz. Dijital tüketiciye dokunmayan bir iletişim yöntemi artık düşünülemez durumda. Böyle bir ortamda biz de özellikle işletmelerimize ve gençlerimize, dijital dünyanın kendisi kadar yeni olan ve sayısı hızla artan kavramlarını en doğru şekilde aktarmak istedik. Özenle hazırlamış olduğumuz bu Mini MBA programından sonra katılımcıların dijital pazarlama iletişimi yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, dijital medyada markalaşma sürecini, kişisel ve kurumsal marka yönetimini anlamalarını, dijital medya ve içerik yönetimini öğrenmelerini, en popüler uygulama ve platformları kullanabilir hale gelmelerini hedefliyoruz. Programın başarılı bir şekilde hayata geçmesini ve tamamlanmasını ümit ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Burak Ertaş konuşmasında, “IAB olarak en önemli önceliklerimizden biri eğitim. Gerek sektörleri dijital pazarlama iletişimi ile tanıştırmak gerekse de insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli eğitim programlarını hayata geçiriyoruz. Sertifika programlarından kurumsal eğitimlere, genç yetenekleri sektöre kazandıran üniversite kamplarından uygulamalı programlara kadar pek çok alanda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemde dijital pazarlama artık olmazsa olmaz. İşletmelere dijital pazarlamayı en doğru nasıl yapabileceklerini anlatmayı, markalaşma ve ticarette dijitalin oluşturduğu çarpan etkisini göstermeyi görev biliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından IAB Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik IAB hakkında bilgi verirken IAB Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Taptık Bilgen Türkiye’nin dijital reklam verilerini paylaştı. Dijital İletişim Danışmanı Ercüment Büyükşener “Yeni Nesil Marka Olmak”, IAB Onur Üyesi Neslihan Olcay ise “Hibrit Ticaret” sunumlarıyla katılımcılarla buluştu.