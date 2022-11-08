Eskişehir Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 453 işletmenin katılım sağladığı ‘Güncel Ekonomik Beklenti Anketi’ tamamlandı.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ve 453 işletmenin katılım sağladığı ‘Güncel Ekonomik Beklenti Anketi’ tamamlandı.

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin ve çalışanlarının ekonomik beklentilerini tespit etmek ve çözüm önerilerini ilgili tüm makamlarla paylaşmak amacıyla yapılan araştırmada; ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan emeklilik yaşı düzenlemesi’, ‘Finans kaynaklarına erişim’, ’Enflasyon muhasebesi’ konularında katılımcıların görüşleri soruldu.

İşverenler EYT ile oluşacak işgücü kaybı ve kıdem tazminatı yüküne işaret ediyor

Gerçekleştirilen anketin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Aralık ayında TBMM’ye gelecek ve tüm ülkede yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayacak olan EYT düzenlemesi iş dünyasını çok yakından ilgilendirmekte. Sanayiciler olarak bizler çalışanlarımızın yanındayız ve kazanılmış olan haklarının kendilerine verilmesinden yanayız. Bununla birlikte söz konusu düzenleme işverenleri de ciddi şekilde etkileyecek. Anket sonuçları gösteriyor ki, firma bazında değişmekle birlikte, işgücü kaybının yüzde 20’nin üzerinde olacağı tahmin edilmekte. Bu durumda oluşacak olan kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybının mutlaka devletimizce değerlendirilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesi beklenmekte” dedi.

İşletmeler finansmana erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor

Eskişehir Sanayi Odası Güncel Ekonomik Beklenti Anketine katılan işletmelerin yüzde 72’sinin son 2 aydır finansmana erişim konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Firmalarımız finansman konusunda ciddi sorunlar içindeler. Bu konuda artık problem ikinci aşamaya geçmiş durumdadır. Yani finansmana erişemeyen işletmelerde tahsilat krizleri başlamıştır. Ticari kredi büyümesinin giderek cılızlaşmasıyla artık birçok işletme için bu durum yönetimi imkânsız hale dönüşmüştür. Piyasa borçlarını çeviremez olan pek çok şirketin tasfiyeye gitme, tabela değiştirme ya da konkordato seçeneklerini kullanmaya başladığı takip edilmekte. Bunun önüne geçilmesi için özellikle yatırım ve ihracat yapacak işletmelerin finansmana uygun koşullarda erişmesi sağlanmalıdır” değerlendirmelerinde bulundu.

Reel sektör enflasyon muhasebesi talep ediyor

İşletme sermayelerinin hızla eridiği enflasyonist ortamda reel sektörün enflasyon muhasebesi düzenlemesi talep ettiğini belirten Kesikbaş, “Türkiye’de artan enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesi tekrar gündeme gelmiş durumda. Anketimize katılan işletmelerin yüzde 87’si bu ihtiyaca işaret ediyor. Şu anda enflasyon düzeltmesi ile ilgili bir belirsizlik ortamı doğmuştur. Bu belirsizliğin çok uzatılmadan netleştirilmesi beklenmektedir. Yüksek enflasyon ortamında enflasyonun etkilerinden arındırılmaksızın hesaplanacak kar/zarar sonucu üzerinden vergilendirme yapmak, vergi adaleti açısında önemlidir” dedi.