Depremden hemen sonra bölgeye 3 tır yollayan Eskişehir Sanayi Odası, bugün üyelerinin ve Eskişehirlilerin katkılarıyla doldurulan 8 tırı daha yola çıkardı.

Depremden hemen sonra bölgeye 3 tır yollayan Eskişehir Sanayi Odası, bugün üyelerinin ve Eskişehirlilerin katkılarıyla doldurulan 8 tırı daha yola çıkardı.

Eskişehir Sanayi Odası, Üyelerinin ve Eskişehirlilerin katkılarıyla depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası büyük bir katılımla sürüyor. Depremden hemen sonra bölgeye 3 tır yollayan Eskişehir Sanayi Odası, bugün de 8 tırı daha bölgeye yolcu etti. Her türlü insani yardım malzemesini götüren tırların yanı sıra ESO Üyesi sanayicilerin katkılarıyla deprem bölgelerine ayrıca iş makinaları ve operatörleri de ulaştırıldı.

Tırlar hazır

Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde başlayan kampanyada 20 tırın ise yola çıkmaya hazır olduğunu ifade eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Yaşanan deprem felaketinin ardından Odamız öncülüğünde, üye sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin katkılarıyla başlattığımız yardım kampanyası büyüyerek devam ediyor. İlk tırlarımızı Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Afşin’e uğurladık” dedi.

“Yardımlar çığ gibi büyüyor”

Yardım için gönderilen her kuruşu ve her malzemeyi doğru yerlere ulaştırmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Sanayi Odasına güvenerek bağışta bulunan değerli dostlarımıza, yardım sevenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yardımları çığ gibi büyüyor. Hepsi ihtiyaç sahiplerinde ve emin ellerde. Çünkü bölgedeki sanayi ve ticaret odalarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle, STK’lar ve kamu kurumlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Nerede bir eksiklik var, nasıl gideririz, nasıl doğru adreslere ulaştırırız onun üzerinde titizlikle duruyoruz. Yardımları ulaştırırken ince eleyip sık dokuyoruz. Bir yandan da yardım kampanyamızı sürdürüyoruz” dedi.

İş makinaları bölgede

ESO Üyelerinin ve Eskişehirlilerin gönderdiği insani yardım malzemelerinin yanı sıra bölgeye iş makinalarının da ulaştırıldığının bilgisini veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası Üyelerimiz hem maddi hem manevi hem de elindeki iş makinalarını deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırmak için bizlerle iş birliği halinde. Bugün örnek bir dayanışmayı tüm ülke olarak birlikte veriyoruz. İnşallah zor günleri birlik beraberlik içinde atlatacağız” diye konuştu.