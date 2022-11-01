Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kuruluşunun 54. yılını kutluyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) kuruluşunun 54. yılını kutluyor

Bu çerçevede ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, bir mesaj yayımladı. Mesajında, Oda’nın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan sanayicilerden aldıkları güç ve azim ile çalıştıklarını söyledi.

Kesikbaş, dünya genelinde yaşanan pandemi ve ekonomik sıkıntılardan sanayiciler olarak üreterek, birlik halinde hareket ederek, ihracat ve istihdamı artırmaya yönelik çalışarak daha güçlü bir ekonominin sağlandığına dikkat çekti. Kurulduğu yıldan itibaren mesleki eğitim ve ihracat hedefini her geçen gün artıran, emek ve başarı adımlarını Eskişehirli sanayicilerle birlikte, daha güçlü attıklarını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım sloganı ile çıktığımız bu yolda her sanayici ve çalışana dokunmayı temel ilke olarak kabul ettik. Bu amaçla, tüm çaba ve enerjimizi mesleki eğitim ve ihracatı artırmaya harcadık. Bu hedefle çalışmalarımızı devam ettirmeyi ve ülkemizi daha da güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı en büyük gaye edindik. Eskişehir Sanayi Odası’nın 54. kuruluş yıl dönümünde Oda’nın kurulmasında ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan sanayicilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağımıza olan inancımızla, yeni projelerimizle şehrimiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya, küresel dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen bütün başkanlarıma, bütün Meclis Üyesi arkadaşlarıma, bütün sanayicilerimize ve Eskişehir’i marka şehir haline getiren siz sanayicilerimize, kıymetli çalışanlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım.’’ dedi.