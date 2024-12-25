Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile Eskişehir Sanat Derneği tarafından ’2024 Yılı Festival Ödülü’ne layık görüldü.

Eskişehir Sanat Ödülleri töreninin bu yıl 22’ncisi düzenlendi. Törende, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, düzenlemiş olduğu Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali ile ödül sahibi oldu. Aldığı ödülle ilgili açıklama yapan Başkan Dökmeci, "Sivrihisar’ımız adına büyük bir mutluluk ve gurur içerisindeyim. Düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ni ödüle layık gören Eskişehir Sanat Derneği ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Sivrihisar halkına ve festivalimizi zenginleştiren tüm sanatçılara teşekkür ediyorum"

Nasreddin Hoca’nın mizahın, bilgelik ve hoşgörünün evrensel bir simgesi olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdüren Başkan Dökmeci, "Onun adını taşıyan bu festival, kültür ve sanatın birleştirici gücünü dünya ile buluşturan önemli bir organizasyondur. Nasreddin Hoca ve kızının mezar sandukalarının okunmasında büyük emekleri bulunan, doğum ve ölüm yerinin Sivrihisar olduğunu ispatlayan Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum ve Prof. Dr. Erol Altınsapan hocalarımıza da teşekkürlerimi sunarım. Bu yıl ilk defa festivalimizde, 21 farklı ülkeden 40 değerli ressamı Sivrihisar’da ağırladık ve bu sanatçılar Nasreddin Hoca’nın eşsiz mirasını tuvallere taşıyan eserler ortaya koydular. Ayrıca, festivalimizin CIOFF Türkiye’den tam not alması, bu çabaların uluslararası düzeyde de takdir edildiğinin en somut göstergesidir. Festivalimizin başarısında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, Sivrihisar halkına ve festivalimizi zenginleştiren tüm sanatçılara teşekkür ediyorum. Bu ödül, yalnızca şahsıma değil, kültür ve sanata gönül vermiş herkesin ortak başarısıdır. Kültür ve sanatın birleştirici gücüne olan inancımla, bu tür organizasyonların sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı ödülü bize layık gören Eskişehir Sanat Derneği’ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.