Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Eskişehir Şubesi üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri hayırsever Baran Türkmen tarafından düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Yoğun katılım ile gerçekleşen iftar programına TSD Eskişehir Şube Başkanı Cafer Eşen de katılım sağladı. İftarın ardından konuşma yapan Baran Türkmen, "Her zaman dernek üyelerinin yanındayız. Bizler engelleri kaldırarak, daha rahat bir yaşam sürmeniz için çalışmalıyız. Bunun için her zaman elimizden ne geliyor ise yapmaya hazırız" dedi. Konuşmaların ardından Baran Türkmen’e TSD Eskişehir Şubesi tarafından plaket verildi.