İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici tarafından, Eskişehir’de Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yürütülen mevcut çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, ilk olarak basın mensuplarına Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bölümlerini gezdirerek yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın 2024-2028 stratejik planı doğrultusunda birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Bildirici; Bakanlığın, sağlıklı yaşamı teşvik ederek sağlıklı yaşam bilinci ve alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bildirici, açıklamasında “Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek vatandaşlarımızın, birinci basamak sağlık tesislerine daha çok başvurmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Birinci basamağı, sağlık sistemi içinde görünür hale getirip koruyucu ve engelleyici sağlık hizmetlerini bütüncül bir bakış açısıyla sunuyoruz. Sayın Bakanımız da muhtelif görüşmelerinde ülkemiz için sağlık hizmeti sunumunda birkaç kritik konunun altını çizmekte. Bunlardan birisi obezite. Dünyada obezite giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri içinde en fazla obez nüfusa sahip ülke biziz. İlkokul 2’nci sınıf çocuklarında obezite yaygınlığı yüzde 12’lere yaklaşmış durumda. Toplumdaki obez ve aşırı kilolu nüfusu ise genel nüfusun yüzde 60’ına ulaşmış durumda. Bunun altını çizmemin nedeni şu: biz obezite yaygınlığını azaltma konusunda hareketli yaşamı ve sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz, teşvik ediyoruz ve öneriyoruz. Eskişehir’de bulunan Tepebaşı Sağlıklı Hayat Merkezimizde de buradaki sağlık profesyonelleri marifetiyle, gerek diyetisyenlerimiz gerek fizyoterapistlerimizle beslenme ve hareketli yaşam bağlamında vatandaşlarımıza sağlık hizmetleri sunmaktayız” şeklinde konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bağımlılıklarla mücadele edilecek

Bildirici, bir diğer önemli nokta olarak, genç bir nüfusa bağlı şekilde giderek artan bağımlılık oranlarına dikkat çekti. Bağımlılığın pek çok türü olabileceğine değinen Bildirici, “15 yaş üzeri sigara kullanımı toplumumuzun yüzde 30-35’lere ulaşmış durumda. Hatta yeni bir toplumsal salgın haline dönüşen elektronik sigaralar, ciddi olarak önümüze çıkacak risk faktörlerinden birisi. Bağımlılık noktasında bir diğer önemli husus da dijital bağımlılık. Özellikle 6-14 yaşta pandemi öncesi-sonrası dönemi kıyaslarsanız eğer, dijital ekranda vakit geçirme süresi yüzde 40’lardan yüze 70’lere çıkmış durumda. Üçüncü bir konu da ilimizde ve ülkemizde giderek artan sezaryen oranları. İl Sağlık Örgütü’nün verilerine göre toplumlar için beklenen sezaryen oranları yüzde 15, ama bizim ülkemizde bu oran yüzde 40’lara 50’lere yaklaşmış durumda. Bu hem demografik verilerimiz hem de nüfus artışı açısından büyük bir risk oluşturmakta” ifadelerini kullandı.

Sağlık Hayat Merkezlerindeki faaliyet alanlarından hakkında konuşan İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, “Sosyal çalışmacı grubumuz var. Fizyoterapistlerimiz ve psikologlarımız var. Çocuk gelişim uzmanlarımız var. Sigara bırakma polikliniklerimizdeki hekim arkadaşlarımız var. Sigara bırakma polikliniklerimiz ayrıca Şehir Hastanesinde, Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ve bazı ilçe hastanelerimizde tedavilere yardımcı oluyor. Yüzde 35 oranında sigarayı bırakmaya vesile olmuş durumdayız. Bunun yanında gebe okullarımız var. Buralarda gebelik öncesi, esnası ve sonrasında anne adayları ve eşlerine gerekli tüm bilgilendirmeler yapılmakta" diye konuştu.

"KETEM poliklinikleri kanser tarama sürecini hızlandırıyor"

Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki KETEM polikliniklerinin, kanser tarama sürecine ciddi oranda katkı sağladığını belirten İl Müdürü Bildirici, “Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde KETEM polikliniklerimiz mevcut. Burada hem meme, hem rahim ağzı hem de kolon kanseri konusunda bir takım çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar ilimize ciddi oranda katkı sağlıyor” dedi.

“65 yaş üstü nüfusun yüzde 85’inin 1 tane; yüzde 55’inin ise 4 tane kronik hastalığı var”

Artan yaşlı nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kronik hastalık sayısının ve türünün değişkenlik gösterdiğini belirten Bildirici, “Biliyorsunuz bizim yaşlı nüfusumuz da giderek artıyor. Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus yüzde 10 civarı; Eskişehir’de ise yüzde 12 civarı. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 85’inin bir tane; yüzde 55’inin ise 4 tane kronik hastalığı var, hipertansiyon, obezite, yüksek tansiyon gibi. Bu sürece bağlı komplikasyonların da rahatlıkla Aile Sağlık Merkezlerindeki taramalarla birlikte yönetebilirler” ifadelerini kullandı.

"2025 yılı ilk çeyreğinde Eskişehir’de Sağlık Hayat Merkezlerinin sayısı 3’ten 6’ya çıkacak"

Birçok alanda hizmet veren merkezlerin sayısının 2025 yılında arttırılacağını söyleyen İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, “2025 yılında Sayın Bakanımızın bin tane yeni Aile Sağlık Merkezi; 100 tane de yeni Sağlıklı Hayat Merkezi açma planı var. Bu plandan Eskişehir de faydalanacak. 2025 yılı ilk çeyreğinde Sağlık Hayat Merkezlerimizin sayısını 3’ten 6’ya çıkaracağız. Yakın zamanda bitecek olanların bir tanesi Deliklitaş’ta, birisi Şarhöyük’te, birisi de Şirintepe’de. 2026’nın ortalarına kadar da birisini Odunpazarı’nda, TOKİ’de, Şair Fuzuli’de ve Vadişehir’de açmış olacağız. Bizim Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin üzerine bu kadar düşmemizin temel sebebi de bu. Bütün hizmetler Aile Sağlık Merkezleriyle koordineli olarak ilerleyecek" dedi.

“Temel amacımız Sağlıklı Hayat Merkezlerine daha çok talep oluşması ve bu farkındalığın artırılması”

Son olarak Sağlıklı Hayat Merkezlerine, vatandaşlar tarafından talep ve farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çeken Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımız Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ücretsiz bir şekilde; kendilerine yeteri kadar vakit ayırabilen sağlık profesyonellerinden hizmet alabilecekler. Bizim temel amacımız Sağlıklı Hayat Merkezlerine insanların daha çok gelerek daha çok talep oluşturabilmesi ve toplum içinde bu farkındalığın artırılması. Tüm birimlerimizle birlikte Eskişehir halkının hizmetine hazır olarak bütün vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz."