Eskişehir’de dün kuvvetli yağış tahmininde bulunan Metroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alan vatandaşlar yağmuru hazırlıklı karşıladı.

Eskişehir’de dün kuvvetli yağış tahmininde bulunan Metroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarını dikkate alan vatandaşlar yağmuru hazırlıklı karşıladı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı kuvvetli yağış tahmininin ardından, bugün öğleden sonra kentte sağanak yağış etkili oldu. Özellikle kent merkezinde bastıran yağmura vatandaşların duyarlı olduğu görüldü. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar şemsiye ve kabanlarıyla dışarı çıktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklediği gözlendi.

Bu arada, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan yeni açıklamada, Eskişehir’de kuvvetli sağanak yağışın akşam saatlerinde de devam edeceği belirtilirken, sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar ve yağış anında zaman zaman kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı tekrarlandı. Hava sıcaklığının ise 1-3 derece azalmasının beklendiği bildirildi.