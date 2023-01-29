Eskişehir Racing Team, 103 üniversite takımı arasından Formula Student Czech Republic 2023 yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Racing Team, 103 üniversite takımı arasından Formula Student Czech Republic 2023 yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Eskişehir Racing Team, 7-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Formula Student Czech Republic 2023 organizasyonunda ilk sınavı geçti. Dünya genelinde 103 üniversite takımı arasından ilk 25’e girerek yarışmaya katılmaya hak kazanan Eskişehir Racing Team, aynı zamanda bu alanda 2 Türk takımından birisi oldu. Mühendislik çerçevesinde uluslararası öğrenci proje takımlarının katıldığı yarışmada Eskişehir’in adını duyurmaktan gurur duyduklarını aktaran Racing Team ekibi, yarışmanın resmi olarak ilk başvuru işlemlerini tamamlamak için 3 Şubat tarihini beklediklerini söylediler.

"Amacımız Avrupa takımları arasında Türk Bayrağını dalgalandırmaktır"

Yarışma kategorilerinin hibrit, elektrikli, otonom ve içten yanmalı motorlu olduğunu anlatan Racing Team yetkilileri konuyla alakalı olarak şu sözleri dile getirdiler:

"Eskişehir Racing Team, içten yanmalı motorlu kategorisinde bu uluslararası yarışmaya katılacaktır. Arabamızın tasarım sürecini atlattık ve artık üretime geçmek için gün sayıyoruz. Fakat yarışmaya katılmak için 43 bin TL’ye ihtiyacımız var. Eskişehir’deki firmalardan maddi ve manevi destek bekliyoruz. Amacımız, Avrupa takımları arasında bir üniversite ekibi olarak Türk bayrağını dalgalandırmaktır."