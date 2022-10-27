Formula Student yarışması çerçevesinde üretecekleri araç hakkında konuşan genç makine mühendisi ve Eskişehir Racing Team kaptanı Murathan Pekacar, “Tasarladığımız araç ile Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Formula Student yarışması çerçevesinde üretecekleri araç hakkında konuşan genç makine mühendisi ve Eskişehir Racing Team kaptanı Murathan Pekacar, “Tasarladığımız araç ile Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir Racing Team kaptanı Murathan Pekacar, Formula Student için tasarladıkları araçtan bahsetti. Şu an hali hazırda Eskişehir’de tek racing topluluğu olduklarını belirten 21 yaşındaki makine mühendisliği öğrencisi Pekacar aynı zamanda hedefledikleri yarışmanın otomotiv sektörü bazında üniversiteler için hem en prestijli hem de köklü yarışma olduğuna dikkat çekti. Kent genelinde ilk defa 2013 yılında Anadolu Üniversitesi tarafından bir racing team kurulduğunu ve sonradan kapatıldığını hatırlatan kaptan Pekacar, kulüp olarak onların devamı niteliğinde olduklarını da sözlerine ekledi. Temmuz ayında yurtdışındaki yarışmalara katılacaklarına dikkat çeken Pekacar, “İngiltere’de tasarım Çekya’da ise Formula Student yarışı için üreteceğimiz araç ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Araç 260 kilogram civarında olacak”

Takım olarak yaklaşık 3-4 aydır yoğun bir çalışmalar içerisinde olduklarını dile getiren Pekacar, “Ekibimize katılmak için 300 başvuru aldık ve 66 kişiyi seçerek ekibimize dâhil ettik. Şu an ise sayımız 86 kişiden oluşuyoruz. Kısa bir süre önce kinematik analizlerimizi gerçekleştirdik ve üreteceğimiz aracın 260 kilogram civarında olacağını kararlaştırdık” dedi.

“Aracımızın ismine henüz karar vermedik”

“İngiltere’de tasarım Çekya’da ise Formula Student yarışmasına özel olarak üreteceğimiz araç ile luslararası yarışmalara katılmayı planlıyoruz” diyen Pekacar, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aracımızı Formula Student yarışmasına özel olarak tasarlıyoruz ve adını henüz koymadık. Muhtemelen bizim ana sporumuz olacak olan firmanın ismini koyacağız. Ayrıca topluluğumuz 4 ayrı alt birim mevcut. Mekanik başta olmak üzere üretim, elektrik ve organizasyon bölümlerimizden meydana gelen büyük bir aileyiz. İnanıyorum ki güzel ve kaliteli bir üretime imza atıp ses getireceğiz. Araç sporlarına destek veren herkesi maddi ve manevi sponsorluğumuza davet ediyorum.”