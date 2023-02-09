Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için Özel Ümit Hastaneleri de tüm olanaklarıyla yardım seferberliğine dahil oldu.

Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için Özel Ümit Hastaneleri de tüm olanaklarıyla yardım seferberliğine dahil oldu.

Deprem bölgesine; depremin ilk günü tam teşekküllü mobil sağlık ambulansı ve sağlık personeli ile ulaşan Özel Ümit Hastaneleri ekibi, bugün de; tıbbi malzeme, ilaç, erzak ve kıyafet ulaştırmak için tüm olanakları ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahipleri için yola çıktı. Hastane yönetimince yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizi yasa boğan, 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin büyük üzüntüsü içindeyiz. Özel Ümit Hastanesi ailesi olarak, yaşanan deprem felaketini dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz. Felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz.”