Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelli vatandaşlara sağlanan imkânlar ve engellilerin karşılaştıkları sorunları çözüme ulaştırmada kaydedilen mesafe, bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisidir diyen Çolak, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilik konusundaki toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması açısından önemli bir gündür.

Fiziksel ya da zihinsel engele sahip insanlarımızın hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını rahatça gidermelerini sağlamak, devletimiz ve toplumumuzun önemli bir sorumluluğudur. Bakım, iyileştirme ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymakta olan engelli vatandaşlarımız için bu hizmetlerin ulaşılabilir hale getirilmesi ve çevre koşullarının olumlu yönde değiştirilmesi, onların yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Bu da hem engelli insanlarımız hem de aileleri için çok önemlidir.

Doğuştan olduğu kadar yaşamın ilerleyen evrelerinde de oluşabilecek engelliliğin her şeyden önce sevgi, şefkat ve dayanışma ile aşılabileceğini unutmamalıyız. Empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı daima canlı tutmalı ve onlara yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. Engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın arttığı ve engellilerimizin tüm sorunlarının çözüme kavuştuğu günleri görmek dileğiyle, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”