Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kübra Kurtoğlu Vural’a hayırlı olsun ziyaretinde, OSB’yi 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak amacında olduklarını belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Vali Yardımcılığı görevine atanan Kübra Kurtoğlu Vural’a hayırlı olsun ziyaretinde, OSB’yi 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaştırmak amacında olduklarını belirtti.

Ziyarette Eskişehir OSB’nin genişleme çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Küpeli, “Eskişehir OSB olarak sayıları bine yaklaşmakta olan her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yapıyoruz. Binlerce insanın çalışacağı, milyonlarca dolarlık çok büyük yeni sanayi yatırımlarını hayata geçirmek için rezerv alanlarımızı valiliğimizin desteğiyle hızla hazırlıyoruz. Başta valimiz olmak üzere, ilgili tüm kamu kurumlarının çok değerli katkılarıyla OSB’nin büyüklüğü 34 milyon metrekareye ulaştı. İnşallah süren çalışmalarımız tamamlandığında ana hedefimiz olan 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşıp ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin üretim merkezi olarak olmaya devam edeceğiz” dedi.

Nazik ziyareti için teşekkürlerini ileten Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural, Eskişehir’in çok önemli bir sanayi kenti olduğunu ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin buradaki payının çok büyük olduğunu belirtti. Eskişehir OSB yönetiminin başarılı bir yönetim anlayışı göstermesi, yürütülen çalışmalar, projeler ile yeni yatırımlar kazandırılması noktasında, ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu aktaran Vural, Eskişehir sanayisinin daha da gelişimi için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.