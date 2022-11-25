Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEGEM ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde görev yapan öğretmenlerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEGEM ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezinde görev yapan öğretmenlerin onuruna yemek programı düzenlendi.

Yemekte söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, “24 Kasım günü tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğunu güzel bir gün. Bizi biz yapan, bize ailemizden çok daha fazla yön ve şekil veren hep öğretmenlerimiz olmuştur. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakârca çalışan öğretmenlerimize saygı ve şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

Sayenizde okulumuz tüm Türkiye’ye adını duyurmaya başladı

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hedeflerine ulaşmasında okul yönetimi ve öğretmenlerinin katkısının çok fazla olduğunu aktaran Küpeli, “Türkiye’deki en iyi okulu yapmak çıktığımız bu yolda sizler sayesinde bunu başarıyor, hedeflerimize ulaşıyoruz. Sayenizde okulumuz tüm Türkiye’ye adını duyurmaya başladı. Bu başarı sizlerindir. Şunu biliniz ki sizleri çok seviyoruz. Sizlerden beklentimiz çok büyük. Bizi her platformlarda güçlü kılıyorsunuz. Yetiştireceğiniz nitelikli gençlere ülkemizin çok ihtiyacı var. Eskişehir sanayisinin yıllardır özlemi olan nitelikli ve donanımlı ara eleman ve insan gücü ihtiyacımızın yetiştirilmesini sizler sağlayacaksınız. Bu yolda sizlere çok güveniyoruz” şeklinde konuştu.

Eskişehir’in saygın okulları arasına adımızı yazdırdık

Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, rol model olarak çıktıkları yolda kısa sürede başarılı işlere imza attıklarını ifade ederek, “Okulumuzun kuruluş vizyonu ilk olarak Eskişehir ilinde, ikinci olarak bölgesel, son olarak ise ülke çapında ve uluslararası arenada başarılar elde etmek ve rol model olmaktı. Kısa sürede hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Eskişehir’in sayılı ve saygın okulları arasına adımızı yazdırdık. Marka okul olmayı başardık. Ciddi başarılar elde ettik. Ancak yolumuz uzun, vaktimiz kısa” dedi.

Yemekte söz alan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit ise konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine değindi. Özyiğit kendilerine sundukları desteklerden dolayı Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Özkan Uçar sahne aldığını geceye katılan öğretmenler gönüllerince eğlenirken, gecenin sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü pastası kesildi.

Düzenlenen yemeğe Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi Ferdağ Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ve Eşi Fikriye Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Erol Öz ve eşi Pınar Öz, Denetim Kurulu Üyesi Hasan Hakan Bayar ve eşi Zeynep Bayar, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları, öğretmenler ve eşleri katıldı.