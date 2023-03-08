Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan eşleştirme sonrasında, “Kardeş OSB” ilan edilen Aksu OSB Başkanı Hikmet Gümüşer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan eşleştirme sonrasında, “Kardeş OSB” ilan edilen Aksu OSB Başkanı Hikmet Gümüşer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva, Denetim Kurulu Üyesi Erol Öz, Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Tekstil İhtisas OSB Başkanı ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Aksu OSB Başkanı Hikmet Gümüşer, Yönetim Kurulu Üyesi Muhitin Çınar, Tekstil OSB Müdürü Hüseyin Çanak ile görüştü. Yapılan görüşmede yaşanan deprem sonrası OSB’lerdeki son durum ele alınarak, yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi. Görüşmede ayrıca Kahramanmaraş iş hayatının eski günlerine dönmesi, çalışanların barınma sorunlarının çözülmesine yönelik yapılabilecek projeler görüşüldü.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, geçmiş olsun dileklerini ileterek, dayanışma içerisinde deprem felaketinin üstesinden gelineceğini vurguladı. Eskişehir OSB olarak, her zaman Kahramanmaraş’ın yanında olduklarını ifade eden Başkan Küpeli, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üst kuruluşumuz OSBÜK tarafından yapılan eşleştirme ile Aksu OSB ile “Kardeş OSB” olduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretle hem Aksu OSB ve hem de şehirdeki tüm sanayi kuruluşlarındaki son durumlarla ilgili bilgi almak istedik. Sanayicilerimizin acil ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yapılabilecekleri öğrenebilmek için bu ziyareti çok önemsiyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası yanı sıra Aksu OSB yönetimi ile birlikte çalışarak, depremin yaralarını sarmaya çalışacağız” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, deprem sonrası ildeki ticaret ve sanayi tesislerinde oluşan hasarlarla ilgili bilgiler verdi. Buluntu, Kahramanmaraş iş hayatının eskiye dönmesi, çalışanların barınma sorunlarının çözülmesinin acil ihtiyaç olduğunu iletti. Aksu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Gümüşer ise Eskişehir OSB yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gümüşer, Aksu OSB’de çarkların yeniden güçlü şekilde dönmesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

Eskişehir OSB heyeti daha sonra yıkımın en çok hissedildiği yerlerden biri olan Kahramanmaraş’ın Trabzon Bulvarı’na geçerek, incelemelerde bulundu.