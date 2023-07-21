Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan’ı ziyaret etti.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz ve Hasan Hakan Bayar’ın yanı sıra Bölge Müdürü Erhan Tatar ile birlikte AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Gerçekleşen ziyarette Başkan Küpeli, Milletvekili Gürcan’a Eskişehir OSB’nin yapısı, yürütülen çalışmalar, projeler ve yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Hedefimiz 50 milyon metrekare büyüklüğe ulaşmak”

Başkan Küpeli, 885 işletme sayısı 34 milyon metrekare büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olduklarını söyleyerek, Eskişehir OSB olarak 50 milyon metrekare büyüklük hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, sürekli artan yeni yatırım yeri talebine cevap verebilmek maksadıyla, yeni gelişme alanlarının da ileriki yıllar için şimdiden hazırlandığını belirtti. Küpeli, sanayiye eleman yetiştirmek için meslek lisesi açtıklarını, yoğun talep aldıklarını, sanayiye işgücü yetiştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

“Eskişehir OSB’nin büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız”

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir OSB’nin dinamik yapısı, yatırımları ve sosyal projeleri ile örnek gösterilecek bir OSB olduğunu, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyel ile sadece ilimize değil ülke ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ettiğini söyledi. Hükümet olarak Türk sanayisinin gelişimine ciddi katkılarda bulunduklarını dile getiren Milletvekili Gürcan, OSB genişleme alanlarına ilişkin ise AK Parti Eskişehir milletvekilleri olarak üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını, gereken desteği her zaman vereceklerini belirtti. Gürcan, yakın zaman içinde bölgeyi ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.