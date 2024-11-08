Eskişehir’de Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda ‘Medya Okuryazarlığı’ dersi öğretim programı ile ilgili öğrencilere eğitim simineri verildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ortaokul ve imam hatip ortaokulu 7 veya 8. sınıflar ile mesleki olarak medya pratiklerinin öğretildiği iletişim fakültelerinde medyayı okuma becerisi ön plan çıktı. İletişim öğrencileri için medya okuryazarlığı artık en çok tercih edilen derslerden biri oldu. Eskişehirli eğitimci Ertuğrul Altınel ‘Medya Okuryazarlığı’ dersi öğretim programı ile ilgili Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda eğitim seminerinde yaptığı konuşmasında, ‘’Dijital okuryazarlık; gerçek ve sanal ortamdaki verilere istenilen amaçta doğru bir şekilde erişebilmek ve onu doğru yöntemle verimli bir şekilde kullanabilmektir. Medya; çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için bilgi okuryazarlığı, medya eğitimi, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, haber okuryazarlığı, sağlık medyası okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık gibi terimleri içermektedir. Tüm bu okuryazarlıklar için çocuklarda ve gençlerde belirli beceriler gerekmektedir. Birçok insan dijital medyayı arkadaşlarıyla iletişimde olabilmek, fotoğraf paylaşmak, merak ettikleri herhangi bir şeyi aratarak öğrenmek ve bilimden sanata pek çok konuda içerik oluşturmak için kullanmaktadır. Medya okuryazarlığı, herkesin sıklıkla duyduğu ve merak ettiği bir kavramdır. Medya okuryazarlığının içeriği oldukça geniştir. Bu açıdan düşünüldüğünde medya okuryazarlığının iyice öğrenilmesi gerekmektedir. Medya gün geçtikçe değişmektedir. Bu değişim zaman zaman çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Değişimi takip etmek ve zamana ayak uydurmak gerekmektedir. Radyo, televizyon, bilgisayar, gazete ve daha birçok unsur medyanın içerisinde yer almaktadır. İnsanların birbirleriyle olan İletişimleri bile medyayı ortaya çıkarmaktadır. Medya okuryazarlığında; kişi çevresine karşı çok duyarlı olurken aynı zamanda yorumlama yeteneğine sahip olmaktadır ve bilgiye ulaşmak daha hızlı olur’’ dedi.

Eğitim seminerine; öğretmenler ve 5. sınıf öğrencileri katıldı. Program sonunda Okul Müdürü Oktay Turinay ve öğretmen Demet Aydın tarafından, eğitimci Ertuğrul Altınel’e çiçek buketi takdim edildi.