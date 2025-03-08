Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda ‘Aile Yılı’ etkinliği yapıldı.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu idare ve öğretmenleri ’2025 Aile Yılı’ olması nedeniyle bir proje geliştirdiler. Aile olma bilinci ve sorumluluklarına vurgu yapılması amacıyla, velilere rehberlik servisi tarafından öğrencileri ile birlikte katılabilecekleri ‘aile sinema etkinliği’ gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Oktay Turinay, yaptığı konuşmada "Film gösterimi öncesinde katılan öğrenci velileri ile, aile olmanın ve aileyi korumanın güçlendirmenin önemi, okul-aile iş birliğinde üzerimize düşen görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından film gösterimine geçildi. Tracher Sendromu’ndan kaynaklı yüz farklılıklarına sahip öğrencinin yaşadığı akran zorbalıklarını işleyen filmi izlediler. Etkinlik bitiminde velilerimiz, bu tarz etkinliklerin devamının faydalı olabileceğini söylediler’’ dedi.

Turinay, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Biz de Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu idare ve öğretmenleriyle beraber bu ‘Aile Yılı’ sürecine destek vererek katkıda bulunmak istedik. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, etkinliğe katılarak destek veren tüm öğrenci velilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler önümüzdeki günlerde de devam edecektir’’ dedi.