Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, içerisinde tenis kortlarının yer alacağı ve yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, içerisinde tenis kortlarının yer alacağı ve yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi, spor ve sosyalleşme adına önemli tesisleri Eskişehirlilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Son olarak yeri, Tepebaşı Belediyesi tarafından tahsis edilen Zincirlikuyu Mahallesi’nde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen tesislerin yapımı sürüyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, kentte tenis alanında önemli bir eksikliği giderecek tesislerde incelemelerde bulundu. Başkan Ataç, Eskişehir Tenis Akademisi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğinde yapılan proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tesislerle ilgili Ataç, uluslararası standartlara göre yapılan projenin kısa sürede tamamlanarak tüm Eskişehirlilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Öte yandan, 2 bin 800 metrekarelik bir alana kurulacak tesislerin içerisinde; uluslararası standartlara uygun 3 tenis kortu, sosyal tesis, açık oyun alanı, soyunma odaları, duş kabinleri ve kafe yer alacak.