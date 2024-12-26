Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir Olgunlaşma Enstitüleri tarafından, ’Gökyüzünün Mavisi, Ormanın Yeşili: Camilerimiz’ isimli bir sergi düzenlendi.

Yoğun katılımla açılan sergi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüleri’nin hat, tezhip, nakış ve lületaşı gibi geleneksel sanat dallarındaki ustalığını yansıtan eserler, sergi boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Medine’nin kerpiç taşlarından inşa edilen ilk camiden Mescid-i Aksa’ya, Sultan Ahmet’ten Ayasofya’ya, Selimiye’den Süleymaniye’ye, Divriği Ulu Camii’den İshakpaşa’ya kadar dünya çapında önemli camilerin sanatsal yorumları da yer aldı. Her bir eser, İslam medeniyetinin estetik anlayışını ve manevi derinliğini gözler önüne serdi. Serginin 27 Aralık tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Serginin açılışına Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen ve ziyaretçiler katılım sağladı.