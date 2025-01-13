Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında "Türk Romanında Kurtuluş Savaşı" temalı programda "Şu Çılgın Türkler" kitabının değerlendirmesi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Eskişehir Öğretmen Akademileri projesi sürüyor. Bu kapsamda Edebiyat Akademisi çerçevesinde "Türk Romanında Kurtuluş Savaşı" temasının 2. etkinliğinde, Kurtuluş Savaşı Örgütlenmesi olarak Turgut Özakman’ın "Şu Çılgın Türkler" kitabı değerlendirmesi yapıldı. METDAH tiyatro ekibi tarafından yapılan program, Tarih Öğretmeni Mustafa Koçak ve Edebiyat Öğretmeni Ömer Ceylan’ın katılımlarıyla Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı gerçekleştirildi.