Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından destek verilen Seyehatsever adlı proje ile Emine Hatun ve Cumhuriyet öğrenci yurtları, il dışından gelenlere hizmet vermeye devam ediyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından destek verilen Seyehatsever adlı proje ile Emine Hatun ve Cumhuriyet öğrenci yurtları, il dışından gelenlere hizmet vermeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan Seyahatsever adlı projeye, Eskişehirli gençler yoğun ilgi gösteriyor. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce de destek verilen proje sayesinde insanlar, sadece ulaşım ve yeme-içme masraflarını ödeyerek güvenli bir şekilde vakit geçirme imkânı buluyor. 1 Eylül tarihinde sonlanacak olan Seyahatsever çalışmasında gençler, Müzekart GNS ile hem ülkenin dört bir yanındaki 300’den fazla müzeyi geziyor, hem de 3 gün KYK yurtlarından ücretsiz olarak kalabiliyor. 18-25 yaş aralığındaki Eskişehirli seyahat severler, gittikleri yerlerden çektikleri fotoğraflar ve videolar ile sosyal medya hesaplarından insanların dikkatini çekiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, Seyehatsever adlı projeye çok önem verdiğini belirterek Emine Hatun ve Cumhuriyet Öğrenci yurtlarını il dışından gelenlerin hizmetine açtığını aktardı.