Eskişehir Odunpazarı Ticaret Borsası Ortaokulu ‘Küçük Kız Masa Tenisi’ turnuvasında takımı birinci oldu.

Eskişehir Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda, okullar arası ‘Masa Tenisi Küçük Kızlar’ il birinciliği müsabakaları yapıldı. Teknik toplantı sonrasında; tek devreli lig usulü ile başlayan müsabakalarda, Odunpazarı Ticaret Borsası Ortaokulu Küçük Kız Masa Tenisi takımı oynadığı üç maçını da kazandı. Yapılacak olan müsabakalar için büyük bir avantaj sağladı. Tüm maçlarda da masadan galibiyetle ayrılmayı bilen Ticaret Borsası Ortaokulu ‘Küçük Kız Masa Tenisi’ takımı, yenilgisiz olarak müsabakalarını tamamladı. Birincilik kupasını okullarına kazandıran öğrenciler, okullarında coşkuyla karşılandı. Öğrenciler, okul yönetimi tarafından yapılan törenle çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Oktay Turinay; "Beden Eğitimi Öğretmeni Emre Soykut’u ve şampiyon öğrencileri tebrik ederim. Elde edilen başarıdan okul olarak mutluluklar duydum’’ dedi.