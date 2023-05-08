Eskişehir Mobilya sektörü, uluslararası müşterilerle Eskişehir Sanayi Odası’nda bir araya geldi.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Mobilya Kümelenmesi iş birliğinde yapılan ‘Eskişehir Mobilya Sektörü İkili İş Görüşmeleri’ne 9 ülkeden 50’nin üstünde satın alma profesyoneli ve firma temsilcisi katıldı.

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen ve Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Lübnan, Cezayir, Libya, Mısır, Etiyopya’dan gelen heyetlerin yer aldığı ikili iş görüşmelerinde Eskişehirli mobilya üreticileri yeni iş bağlantıları sağladı.

İkili iş görüşmeleri hakkında bilgi veren Eskişehir Mobilya Kümelenmesi Başkanı Ertuğrul Tezgören, “Anadolu coğrafyasında mobilyanın doğduğu yerlerden biri olan şehrimizin mobilya sektörünün gelişimine katkı için Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte çalışmalarımız sürüyor. Bunun için ESMOS üyelerimizi uluslararası satın almacılar, firma sahipleri ve heyetlerle bir araya getirdik. Eskişehir mobilya sektörünün uluslararası rekabet edebilirliğine katkı sağlanması, yerel ve küresel muhataplar arasında işbirliğinin oluşturulmasını hedefliyoruz. İki gün boyunca gerçekleştirdiğimiz iş görüşmelerinde yeni ortaklık modelleri geliştirerek projeler yürütmek için çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca yenilikçi ürünlerimizi, tasarımda farklılığımızı ve kalitemizi tanıtma fırsatı yakaladık. Eskişehir mobilyasını dünya çapında duyurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.