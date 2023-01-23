Eskişehirli mobilya üreticileri Avrupa’nın en büyük mobilya fuarında Eskişehir’de ürettikleri mobilyaları görücüye çıkaracak.

Eskişehirli mobilya üreticileri Avrupa’nın en büyük mobilya fuarında Eskişehir’de ürettikleri mobilyaları görücüye çıkaracak.

Konu hakkında bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Eskişehir Mobilya Kümelenmesi Başkan Yardımcısı Hakan Korkmaz, “Hem Odamız üyesi hem de küme üyelerimiz 24-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuarda şehrimizi ve üretimimizi tanıtacağız. İki fuar alanında aynı anda gerçekleştirilecek IIFF2022-İstanbul Mobilya Fuarı’na 121 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Fuarda toplamda 3 milyar dolarlık iş bağlantısı gerçekleştirilmesi beklenmekte” dedi.

Eskişehir mobilyası tanıtılacak

Eskişehir’den Korkmaz Mobilya, Oğuz Mobilya, Zell Mobilya, Otto Mobilya, KYS Design, Ceramical Mobilya ve Koms Mobilya firmalarının fuara katılım göstereceğini ifade eden Hakan Korkmaz, “Eskişehir Mobilya Kümelenmemizin paydaşlarından olan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak yapılacak fuar iki fuar alanında aynı anda sektörü buluşturacak. Toplam 28 salonda eş zamanlı ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, farklı ürün gruplarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmanın yanında şehrimizin mobilya üretiminde kabiliyetlerini de ortaya koyacak. Hedefimiz daha çok ulusal ve uluslararası müşteriyi şehrimize çekmek ve bu sayede bilinirliğimizi arttırmak” diye konuştu.