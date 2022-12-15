Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek olmak amacıyla planlanan Yetkinlik Geliştirme Projesi (YETGEP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek olmak amacıyla planlanan Yetkinlik Geliştirme Projesi (YETGEP) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, öğrencilerin ruhsal, sosyal, fiziksel, akademik ve ahlaki gelişimlerini takip etmek, öğrencileri birebir tanıyarak yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine destek olmak amacıyla planlanan Yetkinlik Geliştirme Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Yücel Orhan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Melek Usta, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Müdürlüğümüz yöneticileri, projenin uygulanacağı okulların müdürleri ve proje koordinatörleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun projenin önemi ile ilgili konuşma yaptıktan sonra Tepebaşı Şehit Şükrü Şahin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fikret Konca YETGEP Projesi hakkında katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğrenci kişilik hizmetlerinde bulunan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile okullar öğrencilerin akademik gelişim alanı, kariyer gelişim alanı ve sosyal-duygusal gelişimlerini sağlayacak şekilde yapılandırıldı. Projede üç temel program ve bu programların bileşenlerinin amaçları da bu genel amaçlara hizmet edecek şekilde yapılandırıldı. Bu doğrultuda hazırlanan Yetkinlik Geliştirme Projesi (YETGEP) ile akademik gelişim alanı, kariyer gelişim alanı ve sosyal-duygusal gelişim alanlarında öğrencilerde geliştirilecek beceri ve yetkinliklerde okulların uygulamalarını daha sistemli ve sürdürülebilir hale getirmek amaçlandı. Proje Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel toplam 50 ortaokul ve lisede yürütülecek.

Proje, okulların uygulayacağı toplam sekiz adet kitapçıktan oluşuyor. Kitapçıklarda, proje programı, kariyer planlaması ve yöneltme alanları haritalaması, danışman öğretmenlik sistemi, akran destek grubu, iletişim ve nezaket, hayır diyebilme, dijital dayanıklılık ve duygu gibi konular yer alıyor. Kitapçıklarda programlar ve temalar hakkında bilgilendirmeler ile birlikte; yapılacak faaliyetlerin açıklamaları ve kullanılacak form, afiş vb. bulunuyor.

Proje yürütme kurulu, proje okul yürütme komisyonu ile iş birliği içerisinde proje 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygulanacak. Projelerin değerlendirilmesinde, birinci dönemin sonunda ve 2023 mart ayı sonunda olmak üzere iki izleme verisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yürütme Kurulu tarafından toplanacak ve projenin sonunda proje değerlendirme toplantısı yapılacak. Proje süreçleri tamamlandığında, sınavlara hazırlanma sürecinde olan 8. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf öğrencilerinin akademik ve kariyer gelişim alanlarında etkin danışmanlık ve akran destekleri sağlanarak sınava hazırlanmaları ve üst öğrenim kurumlarına kendi yetenek, ilgi alanlarına ve mesleki değerlerine göre yönelmeleri sağlanmış olacak.