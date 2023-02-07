Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve personellerden oluşan Eskişehir MEB AKUB ekibi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya iline hareket etti.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmen ve personellerden oluşan Eskişehir MEB AKUB ekibi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya iline hareket etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm Türkiye seferber oldu. Deprem bölgelerine Türkiye’nin birçok yerinden yardım gönderilirken, arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Eskişehir MEB AKUB ekibi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Malatya iline hareket etti.