Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’i ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Demir, "Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Mehmet Sait Yaz, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Behiye Eker, Sinop Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş ve Eskişehir Milletvekilimiz AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Nebi Hatipoğlu’nun nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.