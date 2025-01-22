AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehirspor kentimizin en önemli markasıdır, amatör kümede bile stadında 30 bin üstü taraftara oynayan bir ulusal spor fenomenidir" dedi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, transfer sözleşme maliyetlerini üstlenerek kulübe destek sağlayan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’na sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak teşekkür etti. 27 Ocak Pazartesi günü yeni futbolcuların imza töreninin gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Entok’u etiketleyerek paylaşım yapan Milletvekili Hatipoğlu, Eskişehirspor’un kentin en önemli markası olduğunu ve amatör kümede bile stadında 30 bin üstü taraftara oynayan ulusal bir ulusal spor fenomeni olduğunu söyledi. Kulübü el birliği ile bu durumdan kurtaracaklarını vurgulayan Milletvekili Hatipoğlu, kulübe ve futbolculara çok güvendiğini kaydetti.

"Yeni futbolcularımızın imza töreni 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek"

Başkan Entok, yapmış olduğu açıklamada," Anadolu Üniversitesi ile ilgili transfer görüşmelerin olumlu sonuçlanması adına desteğini her daim hissettiğimiz, kulübümüzün maddi manevi her türlü desteğe ihtiyacı olduğu bu sezonda, söz konusu transferlerimizin sözleşme maliyetlerininin tamamını üstlenerek kulübümüze destek sağlayan eski kulüp başkanımız, Eskişehir Milletvekilimiz İdris Nebi Hatipoğlu’na çok teşekkür ederiz. Kendisi hiçbir konuda ve talebimizde bizi yalnız bırakmamaktadır. Kendilerinin de katılımıyla 27 Ocak Pazartesi günü yeni futbolcularımızın imza töreni gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Eskişehirspor kentimizin en önemli markasıdır"

Milletvekili Hatipoğlu ise, "Eskişehirspor kentimizin en önemli markasıdır, amatör kümede bile stadında 30 bin üstü taraftara oynayan bir ulusal spor fenomenidir. Ona destek vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Helali hoş olsun. Geçen yılki 2 futbolcu desteğimiz yetmedi ama bu yıl çok umutluyuz. Allah’ın da izniyle bu şehrimize yakışmayan durumdan kulübümüzü el birliği ile kurtaracağız. Şahsen başkanımıza, ekibine ve tabii ki futbolcularımıza çok güveniyorum. Son olarak desteklerini kulübümüzden esirgemeyen, bizleri kırmayan Anadolu Üniversitesi yönetimine de samimi bir teşekkürü borç biliyorum" açıklamasında bulundu.