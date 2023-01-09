Eskişehir merkezli olarak ulusal yayın yapacak olan ‘www.habertime.com.tr’ hakkında konuşan Habertime Medya Grup Başkan Vekili Murat Keskin, “Bulunduğumuz noktaya gelene kadar büyük mücadele verdik” dedi.

Eskişehir merkezli olarak ulusal yayın yapacak olan ‘www.habertime.com.tr’ hakkında konuşan Habertime Medya Grup Başkan Vekili Murat Keskin, “Bulunduğumuz noktaya gelene kadar büyük mücadele verdik” dedi.

Yarından itibaren www.habertime.com.tr alan adıyla yayın hayatına başlayacak olan site, 6 büyükşehirde kurduğu temsilcilikle okurlarına gündemi aktaracak.

“Bulunduğumuz noktaya gelene kadar büyük mücadele verdik”

Şehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Habertime Medya Grup Başkanı Murat Keskin, başlayacak oldukları yayın hayatları hakkında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Eskişehir adına bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusal internet haber kanalı olan ‘Habertime’ ile zorlu bir yola çıkıyoruz. Bulunduğumuz noktaya gelene kadar büyük mücadele verdik. Altı büyükşehirde temsilcilik oluşturduk. En üst seviyede teknik donanımı kurduk. Ulusal mecrada deneyim sahibi bir ekiple yola koyulduk. Her zaman olduğu üzere; ilkeli, doğru, bağımsız ve tarafsız haberciliğin ana doktrinimiz olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Değerli hemşehrilerimizin her zaman olduğu gibi bu mecrada da arkamızda olacağına eminim. Daha güzel bir Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederim.”